هادي العنزي



يـواصــل فريق الفحيحيل تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية تحضيـرا للجولة الـ 5 في دوري زين الممتاز، والتي يلتقي خلالها مع العربي 20 الجاري.



ومـن المقـــرر أن يلعب «الأشــاوس» مباراتين وديتين قبل مواجهة «الأخضر»، حيث يلتقي في الأولى مع السالمية، فيما يلعب مع خيطان في الثانية، وقد استعاد الفريق خدمات مهاجمه البرازيلي وليام باروس بعد تعافيه من الإصابة، فيما يسابق الجهاز الطبي الزمن لتحضير المدافع الإيفواري ايدو روبن الذي يعاني من إصابة ليست مقلقة. هذا، وأشاد مدير الفريق نجم العنزي بالالتزام الكبير لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وقال لـ «الأنباء»: «لم تشهد الجولات الأربع الماضية للدوري أفضل مستويات للفريق، ونأمل أن نستعيد الإيقاع والأداء الذي امتاز به «الأحمر» الموسم الماضي، بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب فراس الخطيب، واللاعبين الذين يواصلون تحضيراتهم بروح معنوية عالية، ويسعون باجتهاد كبير لعودة مميزة في الدوري».