تأهلت اللاعبتان الكويتيتان وسمية عبدالله وشريفة إسكندر إلى الدور الثاني من منافسات الزوجي لبطولة العالم للبولينغ التي تستضيفها الكويت حتى 15 الجاري، وذلك عن المجموعة التي ضمت لاعبات من ماليزيا وكازاخستان وكندا وسنغافورة والفلبين، كما تأهلت لاعبات من كوريا وكولومبيا والدنمارك والصين وألمانيا.



وفي مسابقات الرجال تأهل زوجي هونغ كونغ والتشيك وماليزيا وألمانيا وسنغافورة والفلبين وكوريا وكندا، حيث تنطلق اليوم منافسات الدور الثاني ونصف النهائي والنهائي في منافسات زوجي الرجال والسيدات.



هذا، وأشاد رئيس الاتحاد الدنماركي للبولينغ توبن أندرسن بحسن تنظيم بطولة العالم للبولينغ، وكرم الضيافة، وحرص اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ طلال المحمد الصباح على توفير جميع سبل نجاح البطولة. وقال: «على مدار أكثر من 7 أيام متتالية شهدنا تنظيما رائعا، في مجمع متخصص لرياضة البولينغ يعد من بين الأفضل في العالم، ومنافسات قوية تؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، في مختلف دول العالم».



وأكد أن نشر رياضة البولينغ يتطلب أن تكون رياضة مجتمعية لجميع الأعمار، مضيفا: «لدينا الفرصة لنشر اللعبة في العديد من الدول بمختلف القارات، وأتمنى على مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الدولي للبولينغ برئاسة الشيخ طلال المحمد مواصلة العمل المتميز في الفترة المقبلة لمزيد من التقدم، وبما يسهم في تطور ونشر اللعبة»، مشيدا بمجمع البولينغ الذي عده تحفة رياضية متكاملة، ويسهم بزيادة ممارسي رياضة البولينغ من مختلف الأعمار في الكويت.