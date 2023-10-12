تتخـــذ شـــركة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، خطوات جادة نحو تمكين موظفيها من خلال برامج القيادة المستمرة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بإطلاق برنامج مكثف مخصص لتمكين الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية خلال العامين 2023 و2024.



ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى دعم فئات مختلفة من موظفي الشركة، وهم: الموظفون ذوو الأداء المتميز، والموظفون الذين يشغلون مراكز قيادية مهمة، بالإضافة إلى توجيه اهتمام خاص نحو المواهب الشابة الموجودة في الشركة، ويأتي البرنامج كجزء من التزام Ooredoo الكويت بتطوير مهارات وقدرات كوادرها القيادية والمستقبلية، وهو جزء مهم من استراتيجيتها للنجاح والتطور المستدام في عالم الاتصالات.



وفي إطار هذا البرنامج المتميز، قامت مجموعة من الكتاب والمفكرين البارزين على الساحة العالمية بتقديم مساهمات قيمة، من خلال إلقاء الندوات والمحاضرات في عدد من المواضيع الجوهرية، من بين هؤلاء الشخصيات، يتألق الكاتب العالمي جون غراي، بمؤلفاته الرائدة في مجال العلاقات الإنسانية، وعلى وجه الخصوص، كتابه الأكثر مبيعا على مستوى العالم «الرجال من المريخ، النساء من الزهرة». كما شارك كل من الكاتب وورن نايت، الخبيرة كلوديا لاموث، المدربة إينيس مورا، بالإضافة إلى الكاتب الشهير بول سلون، والمؤلف الغني عن التعريف، بول سميث، في تقديم جلسات ملهمة وتوجيهات غنية طوال فترة البرنامج.



وتهدف الشركة إلى تعزيز دور المرأة والارتقاء بمكانتها في الوظائف التنفيذية والقيادية. من أجل تحقيق هذا الهدف، نظمت Ooredoo الكويت برنامجا مكثفا خصوصا لتمكين موظفاتها في المناصب القيادية، ومن بين هذه المبادرات، تأتي ندوة جون غراي التي نظمت بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية خلق بيئة عمل متجانسة ومتكاملة. وركزت المناقشات خلال هذه الندوة على تبني أساليب قيادية ملهمة وتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة، مع التأكيد على أهمية التنوع والابتكار في بيئة العمل. من ناحيته، عبر الكاتب الشهير جون غراي عن سعادته لزيارته الكويت واستضافته من قبل Ooredoo الكويت. وشدد على أهمية دور المرأة في العالم الوظيفي، مؤكدا أن دعم المرأة في مكان العمل، يساعدها على تحقيق التوازن بين متطلباتها الشخصية والمهنية.



وذكرت الشركة ان «منتدى إطار التحول اليومي»، الذي قامت Ooredoo الكويت بتصميمه بدقة، يأتي كجزء من الجهود المكثفة والمستمرة لدعم قطاع الأعمال في مواجهة تحديات عملية تبني التحول الرقمي ضمن إطار العمل. هذا البرنامج الشامل لا يقدم للمشاركين تقييما عميقا ومفصلا للمشهد الرقمي فحسب، ولكنه يزودهم أيضا بإستراتيجيات فعالة للتغلب على العقبات والتحديات المرتبطة به، ليعزز استمراريتهم ووجودهم في طليعة قطاعاتهم الصناعية.



وفي تعليقه على برامج القيادة المستمرة، أعرب عيسى البشير، مدير الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، عن سعادته واعتزازه بتنظيم مثل هذه الفعاليات. وقال: «تجسد هذه الندوات التزامنا الراسخ بتمكين المرأة ودعم الفئات المختلفة من موظفي الشركة وحرصنا على تحقيق الشمولية في المناصب القيادية ضمن فريق العمل. نحن نؤمن بأن إنشاء بيئة عمل متنوعة وشاملة هو ركيزة نجاحنا، وأن مثل هذه المبادرات تمهد السبيل لموظفينا لاكتساب المهارات والثقة التي يحتاجونها للتميز في دورهم القيادي».