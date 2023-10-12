إلهام محفوظ: السندات حظيت باهتمام كبير من المستثمرين في ضوء المكانة الممتازة التي يتمتع بها «التجاري»

حسين العريان: نجاح الإصدار يُعزز التواجد الراسخ للبنك من حيث الجدارة الائتمانية كثاني أقدم البنوك المحلية

علي خليل: إصدار السندات رسخ ريادة «المركز» في قطاع الخدمات المصرفية وسط إقبال لافت من المستثمرين

رشا عثمان: «المركز» قام بهيكلة أول سندات قابلة للتحول إلى أسهم وأول سندات مدعومة بنظام البناء والتشغيل





أعلن كل من البنك التجاري الكويتي «التجاري» بصفته المصدر، والمركز المالي الكويتي «المركز» مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، عن نجاح إتمام إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وتعتبر الشريحة الأولى ضمن برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال صادرة بالدينار الكويتي بقيمة 100 مليون دينار بحد أقصى، وهو الإصدار الأول من نوعه المقوم بالدينار الكويتي.



وقد تم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، حيث تم الاكتتاب في السندات بالكامل، الأمر الذي يعكس الثقة في جودة الإصدار ويعزز من المكانة المميزة للبنك التجاري الكويتي وكفاءة مدير الإصدار، كما تتوج هذه الصفقة أول إصدار سندات للبنك التجاري الكويتي، وتقدم سندات الشريحة الأولى من البرنامج عوائد مجزية لحامليها، حيث تم إصدارها بسعر فائدة متغيرة قدره 3.0% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي سنويا على أن يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة السنوي هو 5% وتدفع على دفعتين نصف سنوية، وسوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات لزيادة معدل الشريحة الثانية من رأس مال البنك المساند (Tier 2 Capital)، بما يسهم في تقديم تعزيز إضافي لنسبة كفاية رأس المال لدى البنك والتي تزيد بشكل مريح عن الأطر الصادرة عن لجنة بازل (3) وكذلك لأغراض البنك التوسعية مستقبلا.



وتم منح برنامج السندات المساندة غير المضمونة من الشريحة الثانية تصنيف على درجة «BBB» من قبل وكالة كابيتال انتليجنس، وذلك استنادا إلى القاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك التجاري، حيث يملك البنك معدلا مرتفعا من الشريحة الأولى لرأس المال ومعدلا مرتفعا من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وكذلك أصول ذات جودة ممتازة، حيث يحافظ البنك على نسبة القروض المتعثرة عند معدل صفر للعام الخمس تواليا كما في نهاية عام 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى معدلات مرتفعة من احتياطي القروض المتعثرة. ويتمتع البنك بمعدل أرباح جيد مع أعلى عائد على متوسط الأصول مقارنة ببنوك مماثلة، إضافة إلى تمتعه بسيولة عالية وقاعدة تمويل جيدة.



اهتمام المستثمرين



وبهذه المناسبة، صرحت الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، إلهام محفوظ قائلة: «نحن فخورون بإنجاز إصدار السندات الأول للبنك وكذلك برنامج السندات الأول من نوعه المقوم بالدينار الكويتي، وقد حظيت هذه السندات باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء المكانة الممتازة التي يتمتع بها البنك في السوق المصرفي الكويتي، حيث أظهر الطلب القوي الذي لمسناه ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي أداء البنك التجاري وخططه الاستراتيجية المستقبلية بوجه خاص، وكذلك في كفاءة مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب. وسيسهم نجاح الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال للبنك التجاري، وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا. ولقد ساعد وضوح خطة العمل للبنك، مدعومة بالخبرة المهنية لمدير الإصدار، وكذلك التفاعل الإيجابي والفعال مع الجهات التنظيمية سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، في إبرام هذه الصفقة بنجاح وفي وقت وجيز».



بدوره، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار للبنك التجاري، حسين العريان: «يعزز نجاح هذا الإصدار التواجد الراسخ للبنك التجاري من حيث الجدارة الائتمانية والمصداقية كثاني أقدم البنوك الكويتية تأسيسا في الكويت، كما يمثل شهادة قوية على مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة توفر فرصا ذات ربحية عالية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، ولقد أثمر التعاون المشترك مع المركز المالي الكويتي عن استكمال الإصدار بكفاءة، ولقد لعب التنفيذ الفعال لعملية إصدار السندات دورا محوريا في إتمامها بنجاح».



إقبال لافت



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي حسن خليل، عن سعادته بنجاح الإصدار قائلا: «إنه لفخر كبير لنا أن تسنح لنا فرصة التعاون مع البنك التجاري الكويتي في إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، ونحن سعداء بإتمامنا دورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب على أكمل وجه، ما يرسخ ريادتنا في قطاع الخدمات المصرفية، ولقد حازت مشاركتنا في هذا الإصدار على إقبال لافت من قبل المستثمرين، ويعود الفضل في ذلك إلى الطلب القوي من جانب المستثمرين الذين جذبهم الأداء المستقر واستراتيجية النمو التي ينتهجها البنك التجاري الكويتي إضافة إلى التصنيف الائتماني القوي، بالإضافة إلى الإمكانات الاحترافية لمدير الإصدار، وقام «المركز» بمساعدة العديد من الشركات المحلية في العديد من القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم لدعم نشاطاتها. ونعتز بعلاقتنا الوطيدة مع البنك التجاري ونسعى إلى تعزيزها عبر التعاون المستمر فيما بيننا».



بدورها، أكدت رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، أسواق المال، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نستكمل إبرام هذه الصفقة بنجاح، والتي شهدت إقبالا على الاكتتاب مدفوعا بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها البنك التجاري، وتمثل عملية إصدار السندات هذه إضافة محورية لسجل «المركز» الحافل كمدير إصدار واكتتاب، حيث قام «المركز» بهيكلة أول سندات قابلة للتحول إلى أسهم مقومة بالدينار الكويتي، وكذلك أول سندات مدعومة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية مقومة بالدينار الكويتي، وأول سندات ذات عائد مرتفع مقومة بالدينار الكويتي، إضافة إلى أول إصدار صكوك من قبل شركة كويتية».