محمود عيسى



استعرض تقرير صادر عن شركة RationalStat سوق التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وفرص النمو والتحليل التنافسي والطلب والتحديات والاتجاهات المستقبلية والتوقعات خلال الفترة بين عامي 2023 و2030 حيث توقع أن تلامس قيمة سوق التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط 16.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي يزيد على 3.9%.



وقال التقرير إن إيران ستتولى قيادة سوق التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط خلال فترة الدراسة، حيث إنها ستسجل أعلى إضافات في الطاقة التكريرية بحلول عام 2030، في غضون ذلك تمتلك المملكة العربية السعودية حصة بارزة تبلغ 30% من طاقة التكرير النشطة في الشرق الأوسط في عام 2023 وبطاقة 3.330 ملايين برميل في اليوم.