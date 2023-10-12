صرحت د.هنادي المباركي مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس ايكوسيستم للاستشارات الإدارية ورئيسة المؤتمر بأن الكويت سارعت إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إنشاء الصناديق السيادية للابتكار والتكنولوجيا مثل صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطــــة وصنـــدوق التكنولوجيا وإنشاء العديد من الهيئات الاستثمارية مثل هيئة الاستثمار المباشر وصندوق التكنولوجيا وإنشاء مراكز الابتكار مثل مركز الشيخ صباح الأحمد للابتكار والموهبة والعديد من برامج مسرعات وحاضنات الأعمال وجمعيات النفع العام التي تتماشى مع الخطة التنموية لعام 2035.



وركزت المباركي على التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنة وكذلك رفع المؤشرات التنافسية العالمية من خلال إقامة المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر لعام 2023 من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي ومشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا، لذا أخذت شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية على عاتقها إقامة المؤتمر العربي والعالمي سنويا.



وبينت المباركي ان المعرض والمؤتمر الافتراضي الدولي الذي يركز على نمو وأرباح الشركات من خلال مشاركة 200 شركة في المعرض ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي عالميا وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وتحسين الجودة وتخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية واتخاذ القرارات الذكية، وتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة وتحسين العمليات. وبين تقرير منظمة العمل الدولية ان أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بين تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان الشركات تسهم في 60% من الإجمالي القيمة المضافة في البلدان التابعة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويعتبر قطاع الشركات الناشئة من الابتكار، يتم تأسيس 50% من الابتكارات الجديدة، اما منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الذكاء الاصطناعي يتوقع ان ينشئ أكثر من 12 مليون وظيفة في قطاع التكنولوجيا والابتكار بحلول عام 2025 كذلك يسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 20% وقطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة بحلول عام 2030.