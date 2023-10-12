أطلقت شركة هوندا موتور (الشرق الأوسط وافريقيا) سيارة هوندا Pilot الجديدة كليا، موديل 2023 والتي تعتبر أكبر وأقوى سيارة دفع رباعي في تاريخ هوندا، وهي سيارة الدفع الرباعي العائلية المثالية ذات التصميم الجديد والقوي، وبمساحة أكبر للركاب والأمتعة، كما تتربع كرائدة في فئتها من حيث القدرات على الطرق الوعرة والديناميكيات الرياضية على الطرق السريعة.



تم تقديم هوندا Pilot لأول مرة في عام 2003، وأصبحت أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات ثلاثة صفوف من المقاعد في الصناعة تم تطويرها على منصة أحادية الجسم تشبه السيارة.



على مدى عقدين من الزمن، وضعت Pilot معايير الصناعة فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، والتعبئة الداخلية الواسعة والمدروسة، وأداء السلامة، وأداء التعامل في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.



الجديد في سيارة Pilot لهذا العام هو التصميم الخارجي الأكثر قوة والذي يعكس قدرات الطرق الوعرة، مع 7 إلى 8 مقاعد عند الطلب، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع محرك V6 جديد كليا ذي 24 صماما وسعة 3.5 ليترات ونظام الدفع الرباعي i-VTM4™، مع 7 أوضاع للقيادة، نظام استشعار هوندا القياسي في جميع الفئات، ميزات السلامة والتكنولوجيا المتقدمة مثل 8 وسائد هوائية، أجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة، نظام كاميرا متعدد الرؤية 360 درجة على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى اللون الخارجي الجديد - أحمر معدني مشع واللون الداخلي الجديد تماما - بني طبيعي.



تصميم خارجي قوي وحديث



تعمل سيارة Pilot الجديدة كليا على تطوير التصميم القوي الجديد بمظهر جديد قوي ووقفة قوية؛ استكمالا لقدراتها على الطرق الوعرة، يتميز تصميم Pilot الجديد كليا بالقوة والطموح وجاهز للمغامرة مع شبكة كبيرة مستقيمة وخط حزام أفقي قوي.



يسلط خط الحزام الأفقي القوي الضوء على طولها الإجمالي المتزايد، بينما تمنحها قاعدة العجلات الأطول والمسارات الأوسع حضورا أقوى وأكثر عدوانية.



إن جناح الباب الخلفي الأنيق والمصابيح الخلفية LED الجديدة تجعل من السهل التعرف على الجيل الرابع من Pilot على الفور من الخلف. تتميز Sport Grade بحواف سوداء لامعة، وواجهة شبكية وزخارف عادم من الكروم وعوارض سقف قياسية سوداء ومصابيح ضباب أمامية وعجلات مقاس 20 بوصة.



أداء قوي



تعد Pilot واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر سلاسة وقوة في فئتها، حيث ينتج محرك V6 الجديد كليا ذو 24 صماما QUAD CAM سعة 3.5 ليترات قوة 285 حصانا عند 6100 دورة في الدقيقة وعزم دوران 355 نيوتن متر عند 5000 دورة في الدقيقة. يتمتع المحرك المطور حديثا بزاوية صمام ضيقة تبلغ 35 درجة لتحسين التغليف، كما يتيح التوقيت المتغير للصمام التحكم الأمثل لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.



الاتصال والتكنولوجيا



لقد تم دمج التكنولوجيا البديهية بذكاء في نظام Pilot مع التركيز على السائق، بدءا من شاشة العرض الأمامية وحتى شاشة عرض العدادات الرقمية، ومتوافقة مع Apple CarPlay® اللاسلكي القياسي وAndroid Auto™ السلكي ونظام صوتي بشاشة مقاس 9 بوصات في جميع الفئات.

مواصفات Pilot الجديدة كلياً



٭ 4 فئات – EX، وSport، وEX-L، وTouring.



٭ تصميم خارجي قوي.



٭ محرك DOHC V6 جديد كليا بسعة 3.5 ليترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات.



٭ الجيل الثاني من نظام الدفع الرباعي الموجه لعزم الدوران ™i-VTM4.



٭ تصميم داخلي أكثر تطورا وراحة.



٭ مساحة إجمالية للركاب رائدة في فئتها.



٭ حسب الطلب 7 أو 8 مقاعد.



٭ نظام تحكم آلي بالتكيف ثلاثي المناطق، مقاعد جلدية أو قماش، طي المقاعد 60:40.



٭ نظام نشط للصوت ونظام نشط للتحكم في الضوضاء.



٭ 8 وسائد هوائية قياسية في جميع الفئات.



٭ الأجهزة الرقمية القياسية.



٭ شاشة معلومات السائق مقاس 10.2 بوصة، رقمية بالكامل.



٭ شاشة 9 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع ®Apple CarPlay اللاسلكي و™Android Auto بالكابل.



٭ نظام Bose المحيطي المكون من 12 مكبر صوت في طراز Touring و9 مكبرات صوت في الفئات الأخرى.



٭ 7 أوضاع للقيادة، بما في ذلك الأوضاع الرياضية الجديدة، والسحب، والطرق الوعرة.



٭ نظام ®Honda Sensing القياسي مع كاميرا جديدة ذات الرؤية العريضة.



٭ بوابة خلفية كهربائية ذات ارتفاع قابل للتعديل والبرمجة.



٭ الجيل الجديد من الوسائد الهوائية



(8 وسائد) قياسية في جميع الفئات.



٭ تتوافر Pilot بـ 7 ألوان خارجية



و3 ألوان داخلية مع القماش والجلد.