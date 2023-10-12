استضـــافت العاصـمة القطرية الدوحة معرض جنيف الدولي للسيارات المرموق والشهير والذي يقام خارج سويسرا لأول مرة على الإطلاق خلال الفترة ما بين 5 و 14 أكتوبر الجاري، حيث يجمع هذا المعرض كبرى الشركات العالمية بهدف عرض أحدث التكنولوجيا والابتكارات في قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى الكشف عن مختلف طرازات السيارات الفارهة، والرياضية، ونادرة، والكلاسيكية.



وفي سياق هذا الحدث العالمي البارز، تم تسليط الضوء على «RX» كأحدث سيارة ضمن أسطول العلامة التجارية «EXEED»، والتي ومن المتوقع أن تكون عنصرا جديدا بارزا وفارقا في أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، فهي تجمع ما بين أسلوب جديد في التصميم وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أنظمة التحكم المستمر في التخميد (Continuous Damping Control)، مما يتيح للسائق رؤية وإحساس هذه الكفاءة والإبداع من الخارج وخلف المقود.



على مدى أكثر من قرن من الزمن، كان معرض جنيف الدولي للسيارات في طليعة المعارض المتخصصة بالسيارات، حيث مهد الطريق للكشف عن العديد من السيارات الرائدة، وعبر السنوات، تطور دور المعرض الذي تم تدشينه في عام 1905، ليصبح منصة لإطلاق أكثر السيارات فخامة وتطورا وابتكارا في الأسواق العالمية. يذكر أن معرض جنيف الدولي للسيارات استضاف هذا العام أكثر من 30 علامة تجارية عالمية في الدوحة.



تجاوز هذا الحدث الرائد دوره كمعرض سنوي، حيث شهد مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب العديد من الأماكن البارزة في قطر، إقامة العديد من فعاليات المعرض المتنوعة وعرض مختلف السيارات الفاخرة والرياضية والنادرة والكلاسيكية، كما تمكن زوار المعرض من قيادة السيارات في العديد من الأماكن المختلفة في قطر كحلبات السباق والكثبان الصحراوية، علما بأن المعرض تزامن أيضا مع إقامة سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 2023، والذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، ليرسخ بذلك مكانة المعرض كالحدث الأهم في عالم السيارات في الشرق الأوسط في 2023.



شهد معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، عرض «RX» والتي تعد أيقونة وتحفة فنية تجسد فلسفة «EXEED» الرائدة في التصميم والتي تدعى «فن الضوء»، الذي يمزج بين براعة التكنولوجيا وروح التميز في كل تفاصيل تصميم الـ «RX»وخصوصا في مظهرها الخارجي الذي يدمج الجمال مع الذكاء التكنولوجي.



ونظير استثنائية وريادة تصميمها، حازت «EXEED RX» الجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز التصميم الدولي لعام 2022، حيث تؤكد هذه الجائزة دور مفهوم «فن الضوء» في ترسيخ مكانة «EXEED» كعلامة تجارية سباقة في تحديد التوجهات المستقبلية في قطاع صناعة السيارات.



يقدم المظهر الجانبي لـ «RX» بخطوطه الانسيابية وأبعاده المدروسة بدقة، إعادة لتعريف مفهوم الجمال في سيارات الدفع الرباعي التقليدية، ويضفي التصميم المنحني للسقف أناقة وفخامة لها، في حين يمكن للسيارة تحقيق تصاعد فائق لسرعتها نتيجة لأبعادها النسبية الهندسية ولهياكل التعليق الأمامية والخلفية القصيرة، ويسهم تصميم محاور العجلات بقياس 20 بوصة في تقليل مقاومة الرياح وزيادة راحة السائق وقدرته على التحكم أثناء القيادة.



وتؤكد ريادة العلامة التجارية «EXEED» التزام الغانم أوتوموبيل، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، وإيمانها الراسخ بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية وتقديم أفضل معايير الجودة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.



تضمن الغانم أوتوموبيل لعملائها راحة البال على مدى سبع سنوات عند شراء سيارات «EXEED»، وذلك من خلال ضمان المصنع الشامل لمدة 7 سنوات، و7 خدمات صيانة مجانية، و7 سنوات من المساعدة على الطريق.