ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمس مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسؤولين في البنوك المركزية الأميركية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1871.90 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر أيلول. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1886.30 دولارا.



وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو «التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية نظرا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساسي بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأميركية».



وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، إن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس «من الممكن» ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات.



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.5582% ، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى منذ عام 2007 الذي سجلته الأسبوع الماضي.



ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 879.95 دولارا، والبلاديوم 0.7% إلى 1161.44 دولارا.