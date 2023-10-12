يسعى العملاقان الأرجنتيني بطل العالم والبرازيلي الى المحافظة على سجلهما المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026، وذلك حين يلعبان على أرضيهما فجر الجمعة في الجولة الثالثة ضد الپاراغواي وفنزويلا تواليا.



وبدأت الأرجنتين مشوارها نحو مونديال 2026 حين ستدافع عن اللقب الذي توجت به نهاية 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بالفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ثم بوليفيا 3-0 في لاباز، فيما فازت البرازيل على بوليفيا 5-1 خارج الديار ثم البيرو في ليما 1-0.



وتصدر ليونيل ميسي تشكيلة الأرجنتين التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي الپاراغواي ثم البيرو الثلاثاء المقبل في ليما، حتى قبل عودته الى فريقه إنتر ميامي الأميركي الذي ابتعد عنه بسبب الإصابة. وتبدو الأرجنتين التي تفتقد الجناح النجم أنخل دي ماريا بسبب الإصابة، مرشحة لتحقيق فوزها الأول في ملعبها على الپاراغواي في تصفيات كأس العالم منذ سبتمبر 2012 (3-1)، وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت بنقطة من مباراتيها الأوليين ما أدى الى إقالة المدرب الأرجنتيني غييرمو باروس سكيلوتو واستبداله بمواطنه دانيال غارنيرو الذي يبدأ مشواره بمواجهة منتخب بلاده في اختبار شاق. وعلى غرار غريمتها التاريخية الأرجنتين، تبدو البرازيل مرشحة لتحقيق فوزها الثالث تواليا في مواجهة ضيفتها فنزويلا التي جمعت 3 نقاط من مباراتيها الأوليين.



وقرر مدرب البرازيل فرناندو دينيز الذي سيترك مهمته المؤقتة الصيف المقبل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يستدعي نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن النادي الملكي والنافذة الدولية الماضية.



وتفتتح الأوروغواي الجولة الثالثة بمواجهة صعبة أخرى أمام مضيفتها كولومبيا الباحثة عن نقطتها السابعة، وبالتالي البقاء قريبة من الأرجنتين والبرازيل أو حتى التفوق عليهما أو على أحدهما في حال التعثر أمام الپاراغواي وفنزويلا.



وتجد الأوروغواي نفسها اليوم أمام ظروف صعبة في بارانكيا، حيث تواجه مضيفتها كولومبيا، وتحل الإكوادور ضيفة على بوليفيا في لاباز، وتتواجه تشيلي مع البيرو في ديربي المحيط الهادئ، حيث يسعى كل من المنتخبين الى فوزه الأول بعد الاكتفاء بنقطة في الجولتين الأوليين.