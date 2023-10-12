أعلن الاتحاد الكويتي للمبارزة أن الاتحاد الآسيوي للعبة وبشكل رسمي منح الكويت حق استضافة وتنظيم بطولة آسيا لعمومي المبارزة 2024 والتي ستقام خلال شهر يونيو العام المقبل تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.



وجاء إعلان الاستضافة بعد أن منحت الجمعية العمومية 35 للاتحاد الآسيوي للمبارزة (الكونغرس الآسيوي) في اجتماعها الأخير الذي عقد في 8 أكتوبر بمدينة ألماتي - كازاخستان على هامش منافسات بطولة آسيا تحت 23، الثقة للكويت لاستضافة البطولة الآسيوية، كما منح الكويت حق استضافة بطولة آسيا للناشئين والأشبال في العام 2025.



وبهذه المناسبة، قال أمين سر الاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي إن الاتحاد الآسيوي منح الكويت حق استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل سنة، واستضافة الكويت لهذا الحدث ستكون الثانية في المنطقة بعد قطر في 2009، على عكس ما جرت العادة في هذه البطولة تحديدا التي يسيطر على تنظيمها دول شرق آسيا نظرا لقدرتهم العالية وخبرتهم الكبيرة لاستضافة هذه الأحداث الذي يضاهي بطولة العالم من حيث قوة المنافسة وعدد الدول المشاركة (38 دولة)، مشيرا إلى أن فوز الكويت بحق الاستضافة يعد من الإنجازات التي تحسب لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالكريم الشملان وباقي أعضاء المجلس.



وأكد العوضي أن ثقة الاتحاد الاتحاد الآسيوي لم تأت من فراغ والكويت تملك من الخبرة الكافية التي تمكنها من تنظيم مثل هذه البطولات، خصوصا بعد النجاح الكبير في استضافة الكويت لبطولة آسيا تحت 23 في أكتوبر 2022، وكذلك استضافة بطولة العالم (ستلايت) في 7 أكتوبر الجاري، بالإضافة الى تنظيم بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الايبيه على مدى سنوات عديدة، الأمر الذي جعل الكويت تكسب هذه الثقة وتفوز بملف تنظيم بطولة آسيا للعمومي في العام المقبل.