تعود بطولة «ريد بل كار بارك درفت»، إلى الكويت هذه السنة لتضرب موعدا مع عشاق الأجواء الحماسية لرياضة المحركات، وتعطي السائقين المشاركين فرصة لإثبات مهاراتهم على مدى يومين من المنافسات المحتدمة، في أبرز حدث رياضي من نوعه يشمل تصفيات مؤهلة إلى نهائي وطني. وتعود بطولة الدرفت الأضخم في المنطقة إلى الكويت بعد غياب 3 سنوات، لتعد زوار مدينة الكويت لرياضة المحركات بعروض مذهلة، وسيقام هذا الحدث بالشراكة مع ريد بل موبايل من زين وشركة



عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان بالكويت وأكوا إيفا ومدينة الكويت لرياضة المحركات، وبحضور أسماء مهمة في عالم السباقات وعروض الدرفت والدراجات النارية، من بينها رياضيا ريد بل وعبدو فغالي وبراين كابر وسيان غارنييه. وسيقام الحدث المحبب إلى قلوب الجماهير في مدينة الكويت لرياضة المحركات عند الساعة 7:00 مساء الجمعة 27 أكتوبر، وسيكون على سائقي الدرفت أن يشقوا طريقهم بمهارة على حلبة مليئة بالتحديات، محاولين تخطي العوائق على طول المسار، على أن يتم تقييم أداء كل متسابق بناء على 9 معايير وعقبات ومجموع 400 نقطة، إذ يخصص حد أقصى من 120 نقطة لمهارات الدرفت، بينما يمكن منح ما يصل إلى 60 و50 نقطة على التوالي لعقبتي الزعانف والبندول، أما مظهر السيارة وتصميمها فيؤهلان السائق لأن يحظى بحد أقصى من 40 نقطة، في حين أن كلا من دخان الإطارات وهدير المحرك وتحديي البوابة والحلزون تمنح السائق 20 نقطة كحد أقصى من الرصيد الإجمالي.