فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أغسطس الماضي تحقيقا بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاغولي لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، مؤكدة بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية أمس. ويشتبه أن فاغولي، ابن الـ 21 عاما الذي استدعي مرة واحدة حتى الآن الى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الانترنت للمراهنة في منصات سرية. وإذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاغولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو. وفي اتصال مع فرانس برس، لم يشأ يوفنتوس الإدلاء بتعليق بشأن هذه المسألة.



وشارك فاغولي في ست مباريات هذا الموسم مع «اليوفي» القادم بدوره من موسم صعب جدا، إذ حسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبب في حلوله بالمركز السابع الذي خوله المشاركة في مسابقة «كونفرنس ليغ»، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.



وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهددا بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام.