ما مرض الضمور البقعي للعين؟



يعاني الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث إن حوالي نصف من تجاوز عمرهم 75 عاما معرضون للإصابة بهذا المرض. والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض مزمن ويتطور، يصاحبه حدوث تغيرات في المنطقة المركزية لشبكية العين (المنطقة البقعية). يصيب هذه المرض كلتا العينين بصورة غير متناظرة، وكقاعدة يكون أشد في عين واحدة. وتشير د.جيرجانا ستويانوفا اخصائية طب وجراحة العيون، إلى أن أسباب هذا المرض هي:



1 - العمر: إذا كان خطر الإصابة بالمرض 2% بعمر 50 عاما ففي عمر 75 عاما تصبح هذه النسبة 50%.



2 - الوراثة: لقد ثبت أن أكثر من 50 جينا يمكن أن تؤدي إلى تطور العيوب المسببة للضمور البقعي المرتبط بالعمر.



3 - التدخين: تنصح الطبيبة بالإقلاع نهائيا عن التدخين من أجل تخفيض خطر الإصابة بهذا المرض.



4 - الوزن الزائد: لمنع تطور المرض يجب على المريض تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية وممارسة الرياضة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.



ووفقا للخبراء، يتطور المرض في المراحل الأولى من دون أعراض، حيث يلاحظ الشخص انخفاض طفيف في حدة الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات. كما قد يشعر بعدم الراحة أثناء القراءة، حيث يصبح من الصعب عليه التعرف على النص في الظلام، ويحتاج إلى مصدر ضوء إضافي.



لكن عندما يدخل المرض في المرحلة الثانية يفقد الشخص بسرعة الرؤية المركزية، وأحد الأعراض المميزة هو تشوه الخطوط المستقيمة. ووفقا للطبيبة، إذا لم يحصل المصاب على المساعدة الطبية اللازمة في الوقت المناسب فقد يتطور المرض إلى مرحلة الضمور وتصبح التغيرات في الرؤية المركزية عمليا غير قابلة للإصلاح.

المصدر: عن «فيستي. رو»

