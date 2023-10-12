الأطعمة التي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول



التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم يساعد على منع العديد من المشكلات الصحية الخطيرة. وهناك أطعمة يساعد تناولها على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. توجد أربع مجموعات من المواد الغذائية تساعد على تطبيع تركيب الدم وتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، وهذه المواد هي:



- الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية: والتي تنسب إلى هذه الأطعمة: خبز الحبوب الكاملة، الحنطة السوداء، الفواكه والثمار والخضراوات، حيث تربط الألياف الغذائية أحماض الصفراء في الأمعاء، ولا تسمح بامتصاصها، ما يجبر الجسم على البحث عن مصدر آخر للحصول على خلايا الكوليسترول، وبفضل ذلك يتحول الكوليسترول «الضار» إلى الكوليسترول «الجيد».



- البقوليات: تحتوي البقوليات، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية، على بروتين خاص يحتوي على عدد أقل من الأحماض الأمينية مقارنة بالبروتين الحيواني.



- منتجات الألبان: تعمل منتجات الألبان المخمرة على تحسين البكتيريا المعوية، أي لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم.



- أطعمة غنية بأوميغا-3: ينسب الأطباء إلى هذه الأطعمة: زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت السمك والأسماك الدهنية.



تجدر الإشارة إلى أن هذه المنتجات تعمل على تطبيع تركيب الدهون في الدم وتسهم في تخفيض مستوى الكوليسترول.

المصدر: عن «vm.ru»

