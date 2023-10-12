برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، أقامت إدارة مكتب الوكيل «مراقبة العلاقات العامة» حفل تكريم المتفوقين من أبناء موظفي وزارة الدفاع من الهيئة الإدارية والمالية.



حيث كرم الشيخ د.عبدالله المشعل كوكبة من أبناء الموظفين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي الماضي.



يأتي هذا الحفل في إطار حرص الوزارة على دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين، وتقديرا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، وأيضا تقديرا لذويهم الذين لا يدخرون جهدا في توفير كل احتياجات أبنائهم، في سبيل استكمال هذه المسيرة والمثابرة على العمل الدؤوب.