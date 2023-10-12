التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية، والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة د.رياض المالكي وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بشأن التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة والتأكيد على ضرورة عدم اتساع دائرة الصراع إلى مدن فلسطينية أخرى والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر، وحث المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لوقف الاقتتال وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية، والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة د.عبدالله بوحبيب، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وأهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء دعما للأشقاء في فلسطين وتعزيزا لمسيرة التعاون والإخاء والعمل العربي المشترك.