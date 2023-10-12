عبدالكريم العبداللهأبلغ ديوان الخدمة المدنية عددا من الجهات والمؤسسات الحكومية بأنه لن يتم النظر في طلبات التعاقد مع موظفين غير كويتيين، إلا بعد التأكد من عدم وجود كويتيين مسجلين بنظام التوظيف المركزي في التخصصات المطلوب التعيين فيها.وطلب الديوان تزويده بعدد شاغلي كل وظيفة من الوظائف المقترحة من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الوقت الحالي والمطلوب الاستعانة بخبراتهم، فضلا عن بيان بأعداد احتياجات هذه الوظائف موزعة حسب كل وظيفة من الوظائف المقترحة في القطاع او الادارة التابعة للقطاع الذي يوجد به مجال عمل لكل وظيفة من الوظائف المقترحة واختصاصاتها.