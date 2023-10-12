بشرى شعبان



كشف وكيــــــــــل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن أن العمل جار على تعديل الهياكل التنظيمية للجمعيات لتكون موحدة لتتناسب مع خطة الإحلال.



وأوضح المطيري في تصريح لـ «الأنباء» ان التعديل يأتي تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة مؤخرا والخاصة بتكويت الوظائف الإشرافية وتوظيف المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني.



ودعا المطيري مجالس إدارات الجمعيات الى الإعلان عن وظائفها الإشرافية الشاغرة سواء على صعيد المدير العام أو نائبيه للشؤون التجارية والمالية والإدارية، إضافة إلى 10 أقسام يشتمل كل منها على 3 موظفين لإحلالها بعمالة وطنية حسب القرار الوزاري (2023/68) الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والذي حدد ضوابط واشتراطات تكويت الوظائف الإشرافية التعاونية.



وحول وجود اي استثناء في تعديل الهيكل التنظيمي، بين المطيري أن الاستثناءات ستكون لبعض الجمعيات ذات الملاءة المالية الضعيفة، شريطة دراسة الأمر من قبل الوزارة للتأكد من عدم قدرتها على تحمل هذه الأعداد الوظيفية لإعفائها من ذلك.



وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.



وأكد ان عملية التكويت تلقى اهتماما واسعا ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون.