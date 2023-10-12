ممن استوفوا شروط الإحالة.. ووجه بفتح إعلانات لسد الشواغر بأسرع وقت ممكن

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله قرارات بإحالة 27موظفا وقياديا من جميع قطاعات الهيئة العامة للاستثمار إلى التقاعد ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للنمو والمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به.



ووجه الوزير المعنيين في الهيئة بفتح إعلانات لسد الشواغر من داخل وخارج الهيئة بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى اتخاذ هذه السياسة لتجديد الدماء و اتاحة الفرصة للكوادر الوطنية.