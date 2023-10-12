قال وزير الطاقة الإسرائيلي اسرائيل كاتس اليوم الخميس، إن بلاده لن تقدّم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة الى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.

وقال في بيان "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

وأمرت سلطات الاحتلال الإثنين بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي الى وجود مئات "المفقودين" نتيجة هجوم حماس، بينهم قرابة 150 محتجزا لدى الحركة.