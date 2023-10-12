بحث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الامير محمد من الرئيس الايراني مساء امس الاربعاء.

واكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل كافة الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري مشددا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء كما شدد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأعرب عن بالغ قلقه من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين مؤكدا موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.