عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة تفعيل برنامج تيمز ( Microsoft teams ) لإدراج الواجبات المدرسية من قبل المعلم وتسليمها من قبل المتعلمين .

وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات هدى المطيري في كتاب وجهته لوكيل وزارة التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ، وانطلاقا من حرصنا على تطور التعليم عن بعد، يرجى من سيادتكم التكرم والايعاز بمخاطبة قطاع التعليم العام بتفعيل برنامج Microsoft teams بالمدارس، حيث يتيح إمكانية إدراج الواجبات المدرسية من قبل المعلم وتسليمها من قبل المتعلمين، وتشجيع المعلمين والمتعلمين على حصص التقوية والدروس الإضافية، وسهولة التواصل بين المدرسة والطلاب وأولياء أمورهم .