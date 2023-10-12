حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د. أحمد العوضي، عن بدء التشغيل الجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، مبيناً أن المختبر بدأ بالعمل في المرحلة الحالية بفحص الخضراوات والفواكه والبيض، وأنه سيعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أنه في المستقبل القريب سيتم استقبال فحص عينات اللحوم والأسماك والألبان حتى تكتمل منظومة فحص الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأعرب العوضي في تصريح له بمناسبة افتتاح المختبر بحضور المدير العامة للهيئة د. ريم الفليج، وعدد من المسؤولين بالهيئة، عن سعادته بالتشغيل، منوها إلى اطلاعه على كثير من الإجراءات الخاصة بفحص الأغذية داخل المختبر.

وأشار الوزير العوضي إلى أن المختبر يعد من بين أكبر المختبرات كرقعة مكانية ومساحة في دول مجلس التعاون، مثمنا جهود العاملين في المختبر ، داعيا للمزيد من التوسع وسرعة الإنجاز في ظل ضمان الجودة، مؤكداً في الوقت نفسه أن صحة وسلامة الغذاء هو دور محوري للهيئة.

كما أشار إلى التعاون والتواصل بين المختبر والجهات المختصة في دول الخليج بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتوحيد البروتوكلات ذات الصلة، منوهاً كذلك بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي، مؤكدا أنه هام ومحوري ويتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035، والتكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.