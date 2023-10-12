نددت مجموعة من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة اليوم الخميس، بالعنف ضد المدنيين في إسرائيل، وعبرت عن أسفها لأن الضربات الانتقامية على غزة تعد بمثابة "عقاب جماعي".

وبينما نددت المجموعة بما ارتكبته حماس، قالت إن إسرائيل لجأت إلى شن "هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة".

وقالت المجموعة، التي تضم عددا من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، في بيان "لقد عاشوا (سكان غزة) تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل خمس حروب قاسية كبرى، والتي لا تزال نتيجتها مجهولة".

وأضافت "يصل هذا إلى حد العقاب الجماعي. ولا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين برياء بشكل عشوائي، سواء من جانب حماس أو القوات الإسرائيلية. هذا محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب".