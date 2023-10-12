وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل مئات الاسرائيليين.



وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، في حديث لشبكة فوكس نيوز إن نتنياهو «تضرر بشدة» من الهجوم.



وأضاف «لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين».



وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي لاتزال إسرائيل تحصي قتلاها وتعاني من واحد من أكثر الهجمات تدميرا في تاريخها، مما دفعها للرد بضربات جوية على غزة.



وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا مساء أمس الأول، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني ​​الإسرائيلي وأشار إلى «بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي».



وقال «عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران».



وكشف الرئيس السابق الذي طالما صور نفسه على أنه أشد المدافعين عن إسرائيل، معلومات قال إنه لم يخبرها قط عن دور إسرائيل في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بمسيرة أميركية في مطار بغداد عام 2020.



وقال إن إسرائيل كانت تعمل مع الولايات المتحدة على تلك الخطة لضرب سليماني، لكنه تلقى مكالمة هاتفية قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة، تعلمه بأن إسرائيل لن تشارك في العملية.



وبدا شامتا بنتنياهو وقال: «لن أنسى أبدا أن نتنياهو خذلنا.. لقد كان ذلك أمرا فظيعا للغاية».



ثم وجه سهام انتقاداته إلى المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين، ملمحا إلى الفشل في توقع هجوم حماس ومنعه.

وقال: «وزير دفاعهم أو مسؤول عسكري ما قال آمل ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال لأن هذه هي نقطة ضعفنا». وأردف: «لذا في اليوم التالي هاجموهم».



كذلك، سخر من «تمني» إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم تحريك حزب الله للجبهة الشمالية، قائلا: «قرأت قبل ليلتين أن كل رجال الأمن التابعين لبايدن، قالوا نتمنى ألا يهاجم حزب الله من الشمال، لأن هذه هي النقطة الأكثر عرضة للخطر».



إلا أن تلك التصريحات لم تمر مرور الكرام، فقد وجهت العديد من وسائل الإعلام المحلية والإسرائيلية على السواء أمس، العديد من الانتقادات للرئيس الأميركي السابق.



علما أن ترامب عاد وجدد التزامه بحماية إسرائيل، وقال في المقطع نفسه الذي انتشر خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم: «علينا أن نحمي إسرائيل، ليس هناك خيار آخر».



وختم مؤكدا أنه لو كان رئيسا لكانت الولايات المتحدة اكتشفت الهجوم قبل حدوثه ومنعته.