أخفق الجمهوريون في الاتفاق على اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب بسبب الخلافات التي تعصف بين الجناح المعتدل واليمين المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشل الكونغرس منذ أكثر من أسبوع.



فالنائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليس الذي رشحه أغلبية زملائه لم يقنع عددا كافيا من أنصار ترامب لدعمه للوصول إلى المنصب، في تصويت داخلي غير رسمي، كان سيتبعه تنظيم تصويت في جلسة عامة لو نجحوا، مما عمق الأزمة في الكونغرس.



ويتألف الكونغرس من مجلسين أحدهما مجلس الشيوخ، الذي فاز فيه الديموقراطيون بقيادة جو بايدن ومجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة. وقد علقت معظم سلطات هذه المؤسسة بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر الماضي.



ولم يتمكن الجمهوريون منذ أكثر من أسبوع من الاتفاق على خليفة محتمل لمكارثي.



وجاء زعيم المجموعة ستيف سكاليس (58 عاما) في الطليعة في تصويت غير رسمي، في مواجهة مرشح يدعمه دونالد ترامب. وسكاليس معروف منذ إصابته بجروح خطيرة في إطلاق نار أثناء ممارسة رياضة البيسبول في 2017.



لكن ليتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب، يجب على الرجل الذي يعاني من سرطان الدم، أن يحصل على أصوات 217 نائبا في اقتراع في جلسة عامة سيكون على الأرجح الأصعب في هذه العملية.



ولم يحدد موعد لهذا التصويت بعد وقد يجري بعد ساعات أو بضعة أيام.



وقالت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة جدا من دونالد ترامب: «أحب ستيف سكاليس. أحبه إلى درجة أنني أفضل أن يتغلب على مرض السرطان بدلا من التضحية بصحته من أجل أصعب منصب في الكونغرس».