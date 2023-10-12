أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية، عن بدء تسجيل المتقدمين للاختبار التحريري لوظائف الإمامة والأذان ( للكويتيين) اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية دوام يوم الخميس 16 نوفمبر المقبل أو اكتمال العدد المطلوب.

وصرح مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر أبا ذراع، أن الوزارة تحرص على اختيار أصحاب الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل أصحاب الصوت الندي ومن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق الضوابط التي حددتها لجنة اختبار واختيار شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة وذلك للعمل بهذه الوظائف الهامة التي تخدم المجتمع.

وأكد أبا ذراع أن الوزارة تحرص على استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في المساجد من خلال الترشح لشغل الوظائف الدينية واجتياز الاختبارات المقررة. وأشار مدير إدارة الشؤون الفنية أن موعد الاختبار التحريري سيكون في تاريخ 19 نوفمبر، موضحا أن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط والضوابط لابد من توفرها لمن يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف وهي :

اولا : شروط التقديم لوظيفة (إمام - إمام وخطيب) فما فوق مع الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق مع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم ، أو الحصول على مؤهل جامعي غير شرعي حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم، أو الحصول على ثانوية المعهد الديني مع حفظ القرآن الكريم كاملا.

2 : إتقان قواعد التجويد والتلاوة

3. ألا يقل عمر المتقدم عن (۲۱) عاما.

4-. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.

واضاف د. اباذراع " ثانيا شروط التقديم لوظيفة إمام) - إمام وخطيب للمتقاعدين وهي :

1- الحصول على ثانوية المعهد الديني أو مؤهل جامعي فما فوق.

2- حفظ (٥) أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم ، مع إتقان قواعد التجويد والتلاوة.

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن (۷۰) عاما. . 4-يعفى المتقدم من الاختبار التحريري على أن يجتاز المقابلة الشفوية.

‏‎وتابع " ثالثا : شروط التقديم لوظيفة (خطيب): ..

1- الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق مع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم ، أو الحصول على مؤهل جامعي غير شرعي فما فوق مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم .

2- إتقان قواعد التجويد والتلاوة ..

3- ألا يقل عمر المتقدم عن (۲۱) عاما.

4. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.

وفيما يخص وظيفة مؤذن أردف د. اباذراع " رابعا: شروط التقديم لوظيفة (مؤذن): .

1-الحصول على شهادة ثانوية المعهد الديني، أو شهادة الثانوية العامة، أو شهادة دار القرآن الكريم أو ما يعادلها.

2. حفظ (۳) أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم ، مع إتقان قواعد التجويد والتلاوة.

3. ألا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) عاما. ٤. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية. :

واضاف " خامسا: شروط التقديم لوظيفة (مؤذن) للمتقاعدين:



1- حفظ جزأين من القرآن الكريم أحدهما جزء عم مع إتقان قواعد التجويد والتلاوة.

2-. ألا يزيد عمر المتقدم عن (۷۰) عاما. . اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.

وفي جميع تلك الوظائف لابد من توافر شروط عامة والتي جاءت في البند سادسا وهي :

١. الالتزام بالمنهج المقرر من قبل إدارة الشؤون الفنية في الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.

۲. أن يكون مشهودا له بالصلاح وحسن السيرة والسلوك، وأن يتسم بالاعتدال والوسطية، وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3. أن يثبت لدى لجنة المقابلة الشفوية أنه صحيح المعتقد وسليم النطق والحواس، وحسن الصوت والهيئة.

٤ . يكتفي باجتياز المقابلة الشفوية لحملة الشهادات العليا الشرعية (الدكتوراه).

ه أن تكون الشهادة مصدقة من الجهات الحكومية المختصة.

٦. عدم قبول الطلبات المقدمة من الأطباء والعسكريين ورجال الإطفاء، وكل من تتعارض طبيعة عملهم مع طبيعة العمل في المسجد.



‏‎وفيما يخص الأوراق المطلوبة " سابعاً:الاوراق المطلوبة :

- صورة المؤهل الدراسي.

صورة البطاقة المدنية.

صورة شخصية حديثة. -

صورة هوية العمل،

وبالنسبة للمتقاعدين ما يثبت التقاعد. صورة من نموذج الترشيح لمن يرغب في تعديل وضعه من مؤذن إلى إمام (يمكن الحصول عليه من إدارة المساجد التابع لها المتقدم).

وأوضح أبا ذراع أن حملة الشهادات العليا (دكتوراه) في العلوم الشرعية) وكذلك المتقدمين للإمامة من المتقاعدين يُعفون من الاختبار التحريري ويكتفى بإجراء مقابلة شفوية لهم،

وأشار إلى أن من يرغب في التقدم عليهم أن يقوموا بالتسجيل من خلال رابط التسجيل الإلكتروني.

وبين مدير إدارة الشؤون الفنية أن التسجيل سيكون الكترونياً عن طريق تعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني من خلال مسح الباركود المرفق وتابع أنه لابد من مراعاة بعض التنبيهات للراغبين في التسجيل للاختبار يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة. بعد تقديم الطلب ، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على رقم الواتساب .(٢٢٢٦٢٧٤٠) .

وختم د. أبا ذراع تصريحاته بانه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين ومكان ووقت الاختبار التحريري بعد انتهاء التسجيل على الموقع الرسمي ووسائل التواصل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.