اختتمت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات حملة «منزل آمن» التوعوية صباح الخميس في جامعة الكويت بكلية التربية في منطقة الشدادية، من 9 حتى 12 أكتوبر الجاري.



‏والجدير بالذكر أن الحملة انطلقت في تاريخ 26 سبتمبر الماضي في أرض المعارض بضاحية مبارك العبدالله، وانتقلت الحملة للمجمعات التجارية والمؤسسات التعليمية، وهدفت هذه الحملة إلى توعية الجمهور بإجراءات السلامة في المنازل والسكن بشكل عام للوقاية من مخاطر ومسببات الحرائق والحوادث وطرق تفادي وقوعها.



وقد تضمن برنامج الحملة المشاركة بمعرض توعوي وإقامة محاضرات توعوية وتوزيع معدات السلامة والوقاية من الحريق.



وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة السنوية التي تقوم بها قوة الإطفاء العام متمثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام لتثقيف المواطنين والمقيمين بمخاطر الحريق والطرق السليمة للوقاية منها وتعزيز الوعي الوقائي لدى المجتمع.