أعلن الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، تشغيل مشروع (ونتر وندر لاند) الترفيهي الأحد المقبل بطاقة استيعابية تبلغ 15 ألف زائر يوميا.

وقال الدوسري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الموسم الأول حقق نجاحا "منقطع النظير" إذ فاق عدد الزوار 600 ألف زائر خلال مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر.

وأضاف "سنعود في موسم جديد وبحلة جديدة لتقديم المشروع بعد أن تم تطوير كل مرافقه بأيدي وسواعد كوادرنا الوطنية منوها إلى أن مدة المشروع ستستمر للثلاث سنوات القادمة وبطاقة تشغيلية تتجاوز 3 ملايين زائر سنويا" وزيادة المساحة التشغيلية من 75 ألف متر مربع إلى 130 ألف متر مربع بزيادة نسبتها 70 في المئة.

وأشار إلى التعاون مع مركز (عبدالله السالم) الثقافي لاستخدام بوابات خاصة تربط بين المرفقين ما سيتيح التنوع الترفيهي والثقافي للزوار إضافة لاستخدام بوابات الدخول الذكية والمسار السريع للألعاب والأنشطة التي سيتم زيادتها إلى 80 نشاطا.

وأوضح أنه سيتم تقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم مع اشراك أكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية كما سيتم إدارة المرفق بأيدي الكوادر الوطنية وتدريب وتمكين أكثر من 200 كادر وطني للعمل بالمشروع.

وأكد أن الشركة تطمح لتقديم أعلى مستويات الترفيه ومحاكاة التطور الهائل في مجال الترفيه عالميا لما لهذا القطاع من أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة مشيرا إلى السعى للاستفادة القصوى من مرافق الشركة ومواردها المالية مع إشراك وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج لصناعة السياحية والترفيهية في الكويت