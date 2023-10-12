المشروع حقق نجاحاً منقطع النظير في موسمه الأول بما يفوق 600 ألف زائر خلال 4 أشهر

التعاون مع مركز عبدالله السالم الثقافي عبر بوابات خاصة ما يتيح التنوع الترفيهي والثقافي

دارين العلي

أعلنت شركة المشروعات السياحة عن افتتاح مشروع ونتر وندرلاند لاستقبال الزوار بدءا من الاحد المقبل حيث فتح المجال لحجز التذاكر إلكترونيا منذ ظهر اليوم الخميس.

وخلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس حضره ممثلون عن الجهات الراعية في شركة stc وبيت التمويل الكويتي، أكد المدير التنفيذي للمشروعات السياحية فاضل الدوسري انه سيتم البدء بتشغيل المشروع يوم الاحد المقبل، لافتا الى أن المشروع حقق نجاحا منقطع النظير في موسمه الاول، حيث بلغ عدد زواره ما يفوق 600 ألف زائر خلال 4 أشهر.

وشكر الدوسري القيادة السياسية على دعم للشركة لإنجاز مشاريعها شاكرا جميع الشركات الراعية للمشروع وخاصة الرعاة البلاتينيين وهم: بيت التمويل الكويتي وشركة STC، معلنا ان الموسم الجديد سيكون بحلة جديدة بعد ان تم تطوير مرافق المشروع بأيدي كوادرنا الوطنية، موضحا ان المشروع سيستمر للثلاث سنوات القادمة وبطاقة تشغيلية تتجاوز الـ 3 ملايين زائر سنويا، لافتا الى اضافة الكثير من المميزات للمشروع ومن أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل الى 15 الف زائر يوميا وزيادة المساحة التشغيلية من 75 الف متر مربع لتصل الى 130 الف متر مربع بزيادة بنسبة 70%، كما سيتم التعاون مع مركز عبدالله السالم الثقافي عبر بوابات خاصة تربط بین المرفقين ما سيتيح التنوع الترفيهي والثقافي للزوار.

وتحدث عن إضافة بوابات الدخول الذكية وإضافة المسار السريع للألعاب وتقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم وإشراك اكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية، مؤكدا أن إدارة المرفق ستكون بأيادي الكوادر الوطنية حيث تم تدريب وتمكين أكثر من 200 كادر وطني للعمل بالمشروع مع زيادة عدد الألعاب والأنشطة الى 80 نشاطا.

وذكر ان شركة المشروعات السياحية بعهدها الجديد تطمح لتقديم أعلى مستويات الترفيه ومحاكاة التطور الهائل في مجال الترفيه عالميا لما لهذا القطاع من اهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتسعى إلى الاستفادة القصوى من مرافقها ومواردها المالية وإشراك وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي، معلنا عن فتح باب حجوزات التذاكر لمشروع ونترلاند عن طريق تطبيق «المشروعات السياحية».

مميزات الموسم الثاني