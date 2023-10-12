د. أحمد العوضي: الكشف المبكر عن أمراض الثدي من أهم إستراتيجيات الوقاية وتحسين النتائج العلاجية

عبدالكريم العبدالله

في إطار مواصلة التحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة، وتزامنا مع شهر أكتوبر المحدد عالميا كشهر التوعية بسرطان الثدي، أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن تدشين الخدمة الرقمية لحجز موعد لإجراء فحص الماموغرام للسيدات، بهدف الكشف المبكر عن أمراض الثدي وذلك عبر تطبيق كويت-صحة.

وأوضح العوضي على هامش افتتاح فعاليات التوعية بمرض سرطان الثدي التي تقام اليوم وغدا في مجمع الأڤنيوز، أن تدشين هذه الخدمة الرقمية يأتي تسهيلا على المواطنات، وتشجيعا لهن للكشف المبكر عن أمراض الثدي، خصوصا ممن تجاوزن عمر الأربعين عاما، حيث يعد ذلك من أهم إستراتيجيات الوقاية وتحسين النتائج العلاجية.

هذا، ويمكن للسيدة الراغبة في الفحص الدخول عبر تطبيق كويت-صحة واتباع الإرشادات والرد على الاستفسارات الخاصة بحجز موعد لإجراء فحص الماموغرام.

إلى ذلك، تحدد إجراء الفحص عبر 5 مراكز صحية موزعة لتخدم مختلف مناطق البلاد، وهي مراكز «خيطان الحنوبي الصحي، العقيلة الصحي، الزهراء الصحي، النعيم الصحي، شيخان الفارسي وشريفة العوضي بمنطقة السرة».