بشرى شعبان

عقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود اجتماعا ضم وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لشؤون التعاون منصور الغريب بالانابة والوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية بدر العدواني ولجنة التكويت المكلفة لبحث آخر التطورات لقرار تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ان متابعته المباشرة لهذا الملف تأتي انطلاقا من توجيهات واهتمام مجلس الوزراء، موجها القطاعات المعنية بإنجاز تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية بأسرع وقت ممكن واستعجال البت في الطلبات المقدمة واتخاذ كل ما يلزم لدعم العناصر الوطنية، مشددا على تطبيق قرارات التكويت وفق اللوائح والقرارات المنظمة وضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في عملية تكويت هذا القطاع الحيوي.