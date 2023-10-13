الدوحة - فريد عبدالباقي



يلتقي منتخب قطر الأول لكرة القدم مع نظيره العراقي في الـ 6:00 مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي، في أولى مباريات بطولة «الأردن الرباعية» الدولية الودية المقررة في الفترة من 13 إلى 17 الجاري، بمشاركة منتخبات الأردن، العراق، وإيران، وذلك في إطار استعدادات «العنابي» خلال فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر.



ويشهد اليوم أيضا مواجهة تجمع بين منتخبي الأردن وإيران في الـ 9:00 مساء، على أن يلتقي الفائزان بالمباراتين في 17 أكتوبر لتحديد الفائز بلقب البطولة، فيما يلتقي الخاسران في اليوم ذاته، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وبالتالي يخوض كل منتخب من المنتخبات الأربعة مباراتين.



وكانت بعثة منتخب قطر وصلت أمس إلى الأردن، بعد أن قلص المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قائمة من المنتخب من 35 لاعبا إلى 24 لاعبا، حيث استبعد الثلاثي المصاب سعد الشيب، ويوسف حسن، وخوخي بوعلام.



إلى ذلك، أسند نادي الدحيل مهمة تدريب الفريق الكروي إلى المدرب الفرنسي السابق لنادي باريس سان جرمان كريستوف غالتييه، خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو، حيث أعلن النادي عن إنهاء التعاقد مع كريسبو، وذلك إثر تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، واقترابه من مغادرة دوري أبطال آسيا 2023 بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام برسيبوليس الإيراني.



ومن المقرر أن يقود غالتييه الدحيل للمرة الأولى أمام النصر السعودي في 24 الجاري، التي ستقام في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا فريقي برسيبوليس الإيراني والاستقلال الطاجيكي، وقد تأجلت مواجهته المقبلة في الجولة السادسة من الدوري القطري أمام الوكرة إلى 17 ديسمبر.