القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان «سكن كل المصريين 3»، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.



وأفادت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخا لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سيتم تسليمها خلال 18 شهرا، وذلك بكل من مدن «أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطوري (العياط)»، وذلك وفقا للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.



وأضافت أن إعلان «سكن كل المصريين 3» شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو ما يؤكد مصداقية وأهمية البرنامج لدى المواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322عميلا على عدد 66 مدينة/ مركز على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلا غير منطق عليهم الشروط، أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.



وعلى ذات الصعيد أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه في ظل سعي الصندوق للاستجابة لجميع طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان «سكن لل المصريين 3»، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لجميع العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».



وأوضحت مى عبدالحميد أنه بمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي «أكتوبر الجديدة ودمنهور»، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلا مقسمين إلى عدد 87592 عميلا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلا مقسمين إلى عدد 2556 عميلا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلا مقسمين إلى 92 عميلا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علما بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.



وعليه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم داخل الأولوية بكل من مدينتي أكتوبر الجديدة ودمنهور للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية ابتداء من الأحد 15 أكتوبر، كما سيتم إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدينتين حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلي المخطط طرحه خلال الفترة القادمة حال رغبتهم في ذلك، أما فيما يخص مدينة «جرزا القطوري (العياط)» فسيتم استيعاب كافة طلبات العملاء المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بالمدينة.