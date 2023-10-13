بيروت ـ عامر زين الدين



التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت أمس السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا وجرى البحث بأوضاع المنطقة والبلاد.



وقد أعرب السفير بورجيا خلال اللقاء عن «قلقه البالغ حيال ما يجري في فلسطين وامكانية تأثير ذلك على لبنان، الذي هو بحاجة ماسة إلى سلام وأمن واستقرار لكي يستطيع أن يتغلب على التحديات التي تواجهه. ولاسيما الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».



واضاف: «إننا نؤكد مع سماحة شيخ العقل على أهمية الالتزام معا بالعمل من أجل السلام وخير البلاد وشعبها».



بدوره، شدد أبي المنى على «ضرورة التضامن الداخلي لمواجهة أية احتمالات ممكنة، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة متماسكة ومعالجة قضية النزوح السوري والأزمة الاقتصادية والمعيشية»، وحض على «وقف دوامة العنف وقتل الأبرياء والتدمير العشوائي اللذين ترتكبهما آلة الحرب الإسرائيلية في فلسطين بلا هوادة»، ودعا «المجتمع الدولي الى التحرك لإحقاق الحق ووقف العدوان وإحلال السلام في المنطقة».



كما استقبل وفدا من «اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني» وأكد أن «الزيارة هي تقديرية لشيخ العقل ولشكره على مواقفه حيال الشعب الفلسطيني وتضامنه معه في المحنة التي تمر عليه وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا تحديدا في قطاع غزة».