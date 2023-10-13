قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أمس، إنه «من المحتمل جدا» أن يكون منفذا الهجوم الذي وقع في الأول من أكتوبر في أنقرة وأدى إلى جرح شرطيين قد وصلا من سورية بطائرة شراعية آلية.



وأوضح يرلي كايا لصحافيين في اسطنبول: «لم نتمكن بعد من العثور على المظلة ونعمل على ضمان السلامة فيما يتعلق بالرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



ويذكر هذا البيان المتعلق بطريقة العمل المحتملة لمهاجمي أنقرة بالأسلوب الذي استخدمه في السابع من أكتوبر بعض أعضاء حركة حماس للتوغل إلى الأراضي المحتلة من قطاع غزة مجتازين الجدار الحدودي، فيما وصل آخرون عبر البر والبحر.



وقتل المهاجمان في أنقرة بالهجوم الذي نفذاه على وزارة الداخلية التركية ومبنى الشرطة، حين فجر أحدهما سترته الناسفة وقتل الآخر برصاص الشرطة.



وشنت تركيا سلسلة من الهجمات على مواقع التنظيمات الكردية المسلحة في شمال شرق سورية وشمال العراق، بعد أن تبنى حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» الهجوم.