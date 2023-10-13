بيروت - خلدون قواص



دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة عن فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة، وإقامة صلاة الغائب عن أرواح شهداء غزة الذين ارتقوا بشهادتهم دفاعا عن الأرض والقدس بمساجدها وكنائسها.



وتوجه المفتي دريان في تصريح له إلى القادة العرب بالقول، أنتم أملنا ولنا الثقة بحكمتكم ومعالجتكم لما يجري في غزة وكل فلسطين من المذابح والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم بحقهم كل يوم، وليل نهار على مرأى ومسمع من العالم.



وأضاف: الاعتداء الوحشي والهمجي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية لن يمر دون عقاب من الله ومن أبطال المقاومة الفلسطينية، فأرواح الشهداء لن تذهب دماؤهم هدرا، فليعلم العدو الصهيوني أن أبطال فلسطين يمثلون ضمير الأمة العربية والإسلامية ووجدانها.



وقال، «حرب الإبادة والتدمير التي يشنها العدو الإسرائيلي الغاشم على غزة وشعبها البطل بدعم غربي ظالم، هي حرب على العرب والمسلمين وأحرار العالم الذين يناصرون الفلسطينيين وقضيتهم المحقة والعادلة، والإمعان في إبادة شعب فلسطين هو جريمة حرب موصوفة».



وتابع: نعتز بأبطال الشعب الفلسطيني ونقف معهم، وليس من شيمنا أن نركن إلى الهوان أو الاستسلام ما دامت ارض فلسطين محتلة.



وأضاف، يا أبناء فلسطين انتم أقوياء بالله وبالحق وجديرون بالثقة نقف إلى جانبكم، وبالوحدة يغرق العدو الصهيوني بالطوفان الذي ينتظره، القضية الفلسطينية أنبل وأطهر وأسمى قضية لأنها تعمل على تحرير الأرض وحفظ كرامة الإنسان.



وفي الختام، تقدم بالتعازي إلى أهالي الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنصر والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.