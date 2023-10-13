Killers of the Flower Moon

تقتل أعضاء قبيلة «الأوساج» في الولايات المتحدة الأميركية تحت ظروف غامضة أوائل العشرينيات، فينطلق الرائد الفيدرالي «جيه. إدجار هوفر» لاستقصاء الأمر ومباشرة التحقيقات في القضية.

العمل من إخراج: مارتن سكورسيزي، بطولة: ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، برندان فريزر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 19 الجاري.



Dear David



في إطار من الرعب والتشويق، يصبح رجل مطاردا من قبل شبح طفل يدعى «ديفيد»، والذي يسعى بشتى الطرق لقتله.



الفيلم من إخراج: جون ماكفيل، بطولة: جاستن لونغ، أندريا بانغ، أوغسطس بريو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 19 الجاري.











57 Seconds



تدور الأحداث في إطار من الخيال العلمي والتشويق، حيث يقوم مدون تقني بإجراء مقابلة مع خبير تقني كبير، ويحاول إيقاف هجوم عليه، كما يجد حلقة غامضة تعيده 57 ثانية إلى الماضي. الفيلم من إخراج: راستي كونديف، بطولة: مورغان فريمان، جوش هيتشيرسون، غريغ جيرمان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 26 الجاري.













