الإضاءة على عالم برامج «التوك شو» عن طريق مسلسل «The Morning Show» أو «البرنامج الصباحي»، تجربة مغرية بذاتها، فكواليس الإعلام وما يدور في فلك محطات التلفزيون، والصراعات التي يعيشها الموظفون مع من هم أعلى منهم في السلطة ومع المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها، مادة غنية لتروى دراميا، وشيقة، يتلهف الجمهور لمتابعتها، لأنه عالم معقد، ويقدم محتوى إعلاميا مؤثرا.



المسلسل من بطولة الفائزة بالأوسكار ريز ويذرسبون، وستيف كاريل وهو كوميديان واسع الشعبية وحاصل على ترشيح أوسكار وقرابة العشرة ترشيحات لـ «الغولدن غلوب»، ثم جينفر أنيستون المحبوبة صاحبة «الجولدن غلوب» والمعروفة بأعمال أهمها السيت كوم الأشهر «فريندز».



جميل أن نشاهد عملا دراميا يتناول مواضيع لها صلة بالإعلام، وكيفية جمع الأخبار للقنوات، وتغطيتها، ومن ثم عرضها، وطريقة إذاعتها، وما يتكبده فريق التحرير، والمذيعين، حتى تصل إلينا الأخبار، والبرامج المتنوعة، فالإعلام لديه قدرة كبيرة في التأثير بالوعي العام للمجتمع، وتحريكه وإثارة غضبه نحو قضايا مختلفة، والبرامج الحوارية الصباحية تثري حياة الناس عبر موسوعتها العلمية والترفيهية، فالفكرة بذاتها خلابة، وإن كان العمل فقط مجرد تسليط الضوء على مشاهير الصحافة والإعلام، والتعمق في شخصية من يشتغل في هذا المجال.



يعد مسلسل «البرنامج الصباحي» من إنتاجات شبكة «أبل تي في بلس» الأولى، والتي تمكنت عبره من توجيه الأنظار إليها، واكتساب نجاح جماهيري بموسمه الأول عام 2019، بعد أن تمت الإشادة به لنقله وقائع صناعة الأخبار الصباحية، واستكشاف مواضيع وقضايا مجتمعية حساسة، واللافت أن هناك أصواتا خرجت تقول إن العمل يهتم بالدرجة الأولى في ثقافة صناعة المشاهير، والحفاظ على صورتهم، لكن هل هذا صحيح؟



تدور أحداث المسلسل حول فضيحة أخلاقية تعصف بشبكة UBA الإعلامية الأميركية، بطلها نجم «البرنامج الصباحي» المذيع ميتش كيسلر (ستيف كاريل)، والمتهم بسوء السلوك بحق زميلاته في المهنة، وعلى أثرها يتم طرده من العمل، انتهاكات «ميتش» اللاأخلاقية، والتمييز العنصري بين موظفي الشبكة، وكراهية النساء في عالم الإعلام، كل تلك الأمور تضع المسؤولين عن الشبكة أمام تحد كبير في مواجهة الجماهير والجمعيات الإنسانية، وأيضا المحطات المنافسة التي تنتظر سقوط واحدة من إمبراطوريات السلطة الرابعة، خاصة أن الأحداث تجري بعد ولادة حركة «Me Too»، المناهضة للتحرش، والتي حثت النساء على التحدث دون خوف، عن تجاربهن المريرة في هذا الجانب.



أيضا يوجد هناك أليكس ليفي (جنيفر أنيستون) شريكة «ميتش» في برنامج الصباح، والتي هي الآن مضطرة للحفاظ على رباطة جأشها، والمضي قدما بالبرنامج، بعد الكارثة الأخلاقية التي تعرض لها مقدميه، وتتوالى الأحداث الشائقة.