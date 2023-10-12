واشنطن - وكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن التقى بفريق الأمن القومي، حيث بحث إجراءات حماية اليهود والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة بعد الهجوم الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» في إسرائيل، قبل ايام واطلقت عليه عملية «طوفان الأقصى».



وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ناقش ذلك مع مسؤولين كبار، من بينهم: وزير الأمن الداخلي ومستشار الأمن القومي الاميركيين.

وأوضح البيت الابيض في بيان أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 27 أميركيا وفقدان 14 آخرين، مضيفا ان واشنطن «ستبدأ الجمعة تسيير رحلات طيران عارض من إسرائيل إلى أوروبا».



وتابع: «نستعرض خيارات أخرى لمساعدة الأميركيين على مغادرة اسرائيل برا وبحرا».



وأكد البيان ان «المحادثات جارية مع إسرائيل بشأن ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».