شارك وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في الاجتماع الـ 27 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقالت وزارة الإعلام في بيان لها إن الاجتماع عقد برئاسة وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.



ووفق البيان استعرض الاجتماع الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى ثقافي خليجي.



هذا، وسبق الاجتماع اجتماعات تنسيقية إذ شارك الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار في الاجتماع التنسيقي لوكلاء الثقافة الخليجيين بحضور مدير إدارة الآثار والمتاحف مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، بالإنابة في المجلس محمد بن رضا ورئيس قسم العلاقات العربية محمد الخالدي وريهام الفوزان.