المحمية ستعمل على تعزيز الثروة السمكية وتعافي البيئة البحرية في الكويت



أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محمية بحرية مخصصة لتعزيز الموارد البحرية في المياه الكويتية الشمالية والتي تعد الأولى من نوعها لأنها تدار على أسس علمية ومقاييس عالمية.



وقال المعهد، في بيان صحافي، إن المشروع أنجز بدعم من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبإشراف من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وشراكة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كونها المشرف على المحمية، وشارك فيه فريق عمل يضم عددا كبيرا من الباحثين والمهنيين والتقنيين المتخصصين من المعهد برئاسة الباحث العلمي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.تركي السعيد.



وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع تعويض البيئة البحرية جراء الأضرار الناجمة عن الانسكابات النفطية المتعمدة التي حدثت أثناء غزو الكويت عام 1990، متوقعا أن تحقق المحمية أهدافها على المديين القصير والطويل، ما يستدعي تعاونا ومشاركة مستمرة وفاعلة من كل الجهات المعنية في إدارة هذه المحمية البحرية.



وذكر أن المحمية تقع على طول الضفة الغربية لخليج الصليبخات ومساحتها تقدر بـ 280 هكتارا، موضحا أن اختيار الموقع يأتي لقربه من المناطق المأهولة بالسكان في الكويت، حيث تقع ضمنه مسطحات مد وجزر شاسعة النطاق، لافتا إلى ان موقع المشروع منطقة حضانة رئيسية للعديد من أنواع الأحياء ذات الأهمية التجارية المهددة بشدة للتدهور نتيجة ضغوط الاستصلاح والتنمية الحضرية، ما سيساهم في حمايتها واستمرارها.



وتوقع أن تصبح المحمية بداية لمزيد من المحميات البحرية التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الثروة السمكية وتعمل على تعافي البيئة البحرية بالكويت، لاسيما أن المعهد لديه الخبرة والكوادر والامكانات العلمية اللازمة لخوض هذا النوع من المشروعات العلمية الحيوية.