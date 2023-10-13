حصل قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت على تجديد الاعتماد الأكاديمي من 2022 حتى 2030 لمدة 8 سنوات تقديرا من الجمعية الكيميائية الكندية لجهود القسم في الارتقاء بالبرنامج الأكاديمي.



وأشاد فريق الاعتماد الأكاديمي، أثناء زيارته للقسم العلمي بمدينة صباح السالم الجامعية، بموقع الكلية الجديد والمعدات والمعامل والمختبرات الحديثة المتطورة والمجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تسهل عملية البحث العلمي والمستوى المميز للهيئة التدريسية والبرامج العلمية بالقسم.



ومن مميزات الاعتماد البرامجي للكيمياء أنه يتيح الفرصة لخريج قسم الكيمياء للالتحاق بأي برنامج كيمياء في الجامعات الكندية لاستكمال دراساتهم العليا قبولا غير مشروط، وتحرص الجمعية الكيميائية الكندية على منح خريجي القسم العلمي وتكريمهم بشهادة رسمية صادرة من الجمعية ومعتمدة باسم كل خريج من خلال حفل تكريم مميز بحضور السفارة الكندية والملحق الثقافي الكندي وممثلي الجمعية.



وكان قسم الكيمياء قد حصل على الاعتماد الأكاديمي لأول مرة في العام 2005 من قبل الجمعية الكيميائية الكندية، وهي هيئة اعتماد أكاديمي عالمية للكيمياء داخل وخارج كندا.