

يعد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من اكبر 29 اقتصادا حول العالم بواقع 522 مليار دولار سنويا، وبنسبة نمو تقدر بنحو 3.1% على أساس سنوي. ولما جاءت الاحداث الأخيرة ـ احداث 7 أكتوبر الجاري ـ فقد ارتأت شركة إكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بالكويت دراسة الحالة الاقتصادية وتأثير تلك الحرب على أسواق الأسهم والشركات الإسرائيلية المدرجة.



وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.نايف بن عبدالجليل بستكي إن اجمالي الشركات الإسرائيلية المدرجة في الأسواق ـ سواء سوق إسرائيل للأسهم او الأسواق العالمية ـ كان بواقع 520 شركة مدرجة في قطاعات الاعمال المختلفة.



ويتصدر قطاع التكنولوجيا نشاط الشركات الإسرائيلية بواقع 43.0% من اجمالي الشركات، أما المركزان الثاني والثالث فقد كان لقطاع الصناعة وقطاع العقارات بنسبة 14.3% و9.4% على التوالي.



كما قامت الشركة بدراسة حالة السوق من حيث رصد الأداء في ثلاث محطات رئيسية، فأما المحطة الأولى فكانت في بداية العام الحالي، يناير 2023، وذلك كنقطة ارتكاز للاعتماد عليها في بناء شكل السوق، أما المحطة الثانية فقد كانت قبل التصعيد الأخير أي في بداية شهر أكتوبر 2023، قبل الوصول للمحطة الثالثة والحالية، ما بعد احداث 7 أكتوبر الجاري. وتشير النتائج الى ان حجم سوق الشركات الإسرائيلية المدرجة كان يشكل نحو 305.2 مليارات دولار، ما يعادل بشكل تقريبي الناتج القومي المحلي GDP لجمهورية ايران الإسلامية او اقتصاد أوكرانيا مرتين!



وتشير نتائج أبحاث شركة «اكسبر» للاستشارات الى أن النمو السنوي للشركات الإسرائيلية المدرجة في الأسواق كان بواقع 11% خلال 10 أشهر فقط، والتي وصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة قبل الاحداث الأخيرة الى 338.4 مليار دولار، وتضيف الشركة أنه وخلال 4 أيام فقط، فقد السوق الإسرائيلي 7% من قيمته والتي وصلت في تاريخ 9 أكتوبر الى 313.4 مليار دولار. ولذلك، فإن اجمالي حجم الاستثمارات التي تم سحبها من السوق كانت تتعدى 25 مليار دولار في بضعة أيام! وتشكل تلك القيمة حالة قصوى من الفزع والخوف الناتج من عدم الاستقرار، فكما هو معلوم فإن الاستثمار ورأس المال يتطلبان استقرارا سياسيا نسبيا يلبي تلك الاحتياجات.



وكنتيجة لذلك، فإن التقرير يشير الى ان نحو 27.2% من الشركات الإسرائيلية المدرجة يتم تداولها الآن بسعر اقل من 1 دولار، أي نحو ربع الشركات المدرجة، ومن جانب آخر فإن الانخفاض في قيمة الشركات الإسرائيلية قد تباين بشكل واضح، فكما تشير اليه النتائج أن 18.3% من الشركات الإسرائيلية قد شهد انخفاضا في سعر السهم تجاوز 15% خلال أيام قليلة، بالإضافة الى ذلك، فإن 11% من اجمالي الشركات، أصبحت أسعار أسهمها منخفضة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.



وختاما، قال بستكي إن شكل السوق الإسرائيلي سيظل معلقا على أساس شكل الأحداث والتطورات التي ستشهدها الأيام القليلة القادمة، حيث إن رأس المال المكتسب والمستورد من الخارج قد يضطر الى الهجرة بشكل أكثر نحو الأسواق الأكثر أمانا واستقرارا.