

بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي خلال جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اقتراح العضو م.منيرة الأمير، بشأن بتحديد سقف زمني لمدة تسليم مواقع التخصيص للجهات الحكومية. ويتضمن جدول الأعمال الردود المؤجلة التي تشمل الرد على السؤال المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن إزالة سوق الخيام بمنطقة الري. كما سيناقش المجلس توصيات اللجان على ما يلي:



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو م.فرح الرومي، بشأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات إلي نشاط الحلويات في المناطق والمباني التجارية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية.



كما سيتضمن جدول الأعمال اقتراحات الاعضاء، ومنها:



٭ الاقتراح المقدم من العضو م منيرة الأمير بشأن تحديد الهوية المعمارية للمباني.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن المخطط الهيكلي الرابع.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن جسر المشاة المقترح إنشاؤه في منطقة غرناطة قطعة 2.