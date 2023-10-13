استضافت «لولو هايبر ماركت»، شركة التجزئة الرائدة في المنطقة، عرضا ترويجيا مميزا تحت شعار «مذاق إسبانيا»، خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر بجميع فروعها في الكويت.



وتم افتتاح العرض الترويجي الذي يستمر لمدة أسبوع في 11 أكتوبر بفرع لولو القرين من قبل السفير الإسباني ميغيل مورو أغيلار، إلى جانب الإدارة العليا في لولو الكويت وكان من أهم عوامل الجذب العروض المذهلة على جميع المنتجات ذات العلامات التجارية الإسبانية.



كما شهد الافتتاح عرضا حيويا قدمته فرقة موسيقية إسبانية موهوبة، وعرضا للرقصات التقليدية قدمته فرقة رقص خاصة وعروض جذابة ومقتطفات من الآثار الإسبانية التقليدية، وعروض كبيرة للمنتجات الإسبانية، بالإضافة إلى ديكور يعكس الموضوعات الإسبانية، تضاف إلى الأجواء الترويجية.



ومن بين المعالم البارزة الأخرى في مهرجان المنتجات الإسبانية الذي يستمر سبعة أيام، أكشاك الطعام التي تبيع أطعمة الشوارع الإسبانية اللذيذة، وأكشاك عينات الطعام المجانية التي تقدم مذاقا لمختلف الأطباق الإسبانية.



ومن بين المنتجات الرئيسية التي تم عرضها بأسعار خاصة جدا، كانت عناصر من العلامات التجارية الإسبانية الرائدة، بما في ذلك زيت الزيتون، وكانت العناصر المثالية الأخرى هي مشروبات كلوديم الفوارة التي تقدم لمسة منعشة لأي مناسبة.