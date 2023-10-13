كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء، حيث نفذت حملة شاملة لمداهمة الأسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين ورفع السيارات المهملة في جميع مناطق المحافظة خلال الاسبوع الماضي. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة أن الحملة التي نفذها المفتشون على العربات المتنقلة (فود ترك)، لافتا إلى رفع 11 بقالة متنقلة مخالفة بمنطقة الصبية وإرسالها لموقع الحجز. وشدد الجبعة على مفتشي الادارة بتكثيف الحملات والتعامل الفوري مع كل الشكاوى الواردة سواء عبر حسابات البلدية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي او من المواطنين والمقيمين.