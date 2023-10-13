بدأ مهرجان أبوظبي للشعر فعالياته اليوم الخميس بمشاركة كويتية بجانب نخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم، ويستمر حتى 15 الجاري.



وقال أمين السر ومدير إدارة شعراء النبط في الكويت نصار الخمسان لـ «كونا»، خلال مشاركته في المهرجان، إن الحدث الذي يعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يصب في تعزيز مسيرة التنمية الثقافية.



وأشاد الخمسان بدعم الإمارات للحركة الثقافية والتراثية وترسيخ مكانتها حاضنة للشعر والشعراء والمواهب وتطوير المحتوى الإبداعي، متمنيا لجميع المشاركين من شعراء وكتاب التوفيق والنجاح.



ويهدف المهرجان الذي يقام تحت شعار «الشعر يلهمنا»، إلى دعم الفكر والثقافة وتعزيز أهمية الشعر العربي والوعي بالموروث الأدبي الشعبي وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح وإيجاد فرصة للتفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور والأدباء والباحثين والإعلاميين في منصة رائدة للشعراء العرب ومتذوقي الشعر.



ويتضمن المهرجان جلسات للدراسات النقدية والأكاديمية وأنماط المشهد الشعري، ويسلط الضوء على أبرز الشعراء وإنجازاتهم والبيئة الإماراتية في الشعر ودور البرامج الموازية التي ارتقت بمسيرة الشعر العربي عبر بوابة أبوظبي، ليسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في مجال الشعر بشقيه الفصيح والنبطي والتعريف بدور أبوظبي في رفد مسيرة الشعر العربي والكشف عن جماليات الشعر.