استضافت OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، مؤخرا قمة تجربة العملاء بمشاركة ما يزيد على 100 من مؤسسات القطاع الرائدة وصناع القرار لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجالات خدمات المشاهدة المدفوعة ومنصات البث أونلاين والابتكارات التكنولوجية. كما شهدت القمة حضور مجموعة من قادة الفكر من أبرز الشركات، بما فيها أنغامي وغوغل ووارنر براذرز ديسكفري، والذين شاركوا في سلسلة من الحوارات التفاعلية حول أحدث التوجهات والفرص والتحديات التي يواجهها مشهد وسائل الإعلام ومنصات البث دائمة التطور في المنطقة.



وانطلقت القمة بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التنفيذي لشبكة OSN جو كوكباني، الذي تطرق بإيجاز إلى رحلة الشبكة التي غيرت ملامح القطاع، وتحديات السوق التي تجاوزتها خلال العام الماضي، من خلال تحقيق زيادة سنوية قدرها 40% في مستوى التفاعل على المنصة، مما عزز مكانتها كمنصة حصرية للمحتوى الغربي. كما ناقش كوكباني التوجهات الرئيسية التي تؤثر على قطاعي التكنولوجيا والترفيه، بدءا من توفير المحتوى الناشئ ووصولا إلى تمكين جميع الأطراف من الوصول إلى سلسلة القيمة التي تشهد طلبا متزايدا على تقديم أفضل أنواع المحتوى باستمرار، والاعتماد المتنامي على الطبقة الإعلانية منخفضة السعر، بالإضافة إلى كيفية بناء الأعمال المستدامة في ظل ضغوط اقتصادات المحتوى، ومزايا الحلول التكنولوجية وعيوبها واستكشاف فرص الاندماج، ليختتم كلمته بتلخيص موجز عن النمو الإيجابي الذي من المتوقع أن تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN قبيل انعقاد القمة: نحرص في شبكة OSN على تقديم المحتوى بالاستناد إلى المتطلبات والمعايير العالية لعملائنا واحتياجاتهم وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار. وأعتقد أن توفير المحتوى المؤثر يجب أن يتماشى مع الحفاظ على مشاركة فاعلة للمشاهدين من خلال توقع احتياجاتهم، وتزويدهم بتجارب مستخدم استثنائية. ومع التغير المستمر لدى المشاهدين من حيث تذوقهم للترفيه، نسعى لمواكبة هذه التغيرات وتقديم المحتوى والمنتجات والقيمة الأكثر طلبا. وأضاف قائلا: نفخر باستقطاب رواد القطاع والشركاء والخبراء إلى هذه القمة الأولى في المنطقة، لمناقشة مستقبل قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تقديم تجربة رفيعة المستوى لجميع عملائنا. وبرز في الجلسات الحوارية موضوع مهم بعنوان «استراتيجيات النمو الجديدة في ضوء التوجهات المختلفة في القطاع»، حيث شارك في النقاش المتحدث الضيف جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في الشرق الأوسط، وجو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN. وتناولت الجلسة التي أدارتها كيلسي وارنر، الاستراتيجيات المبتكرة للنمو في ظل تطور المشهد الإعلامي السريع، مثل تخصيص المحتوى وتصميمه حسب الطلب والارتقاء به إلى آفاق غير مسبوقة.



وحظيت جلسة النقاش بعنوان «أبرز توجهات قطاع الاتصالات وتأثير التلفزيون»، التي أدارها جاستن هيويلت، أحد خبراء القطاع، باهتمام كبير، حيث شارك الحضور أفكاره حول الموضوع، كما سلط الضوء على الدور المتنامي لشركات الاتصالات في قطاع الترفيه ومدى تأثيرها على تجارب المشاهدين. واستضافت جلسة النقاش بعنوان «منصة البث التلفزيوني الجديدة OSNtv» ديفريم ميليك وروري باكلي، مديري OSN التنفيذيين، اللذين ناقشا الترقيات الأخيرة لمنتج الشبكة المنزلي OSNtv ونجاحه في توفير خدمات مشاهدة تستغني بالكامل عن الأطباق اللاقطة مع إمكانية وصل الجهاز بالإنترنت، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة التي تسعى دوما لتزويد المشاهدين بتجارب ترفيه استثنائية.